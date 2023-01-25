МОК может допустить до международных турниров россиян, выступающих против СВО

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением по допуску российских спортсменов до турниров.
Исполнительный комитет МОК рассмотрит вопрос допуска к участию в международных турнирах российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию ВС РФ на Украине. Об этом в релизе сообщила пресс-служба организации. В МОК подчеркнули, что спортсменам, которые придерживаются олимпийской хартии, разрешат выступать в нейтральном статусе. В Олимпийском комитете России (ОКР) пока не комментировали эту информацию.
В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранять от участия в турнирах спортсменов из РФ и Белоруссии. Это напрямую связано с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.