Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с девятью погибшими в Тульской области

Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с девятью погибшими в Тульской области

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом в Тульской области, где погибли девять человек, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Автокатастрофа произошла в 16:30 на 734-м километре трассы Р-132 Золотое Кольцо под Тулой. Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. После чего обе машины оказались в кювете.

По данным полиции, водитель большегруза находился в трезвом состоянии. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
уголовное дело тульская область дтп
Военкоры ФАН
Лучшие в аду