Уголовное дело возбудили по факту ДТП с девятью погибшими в Тульской области

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом в Тульской области, где погибли девять человек, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Автокатастрофа произошла в 16:30 на 734-м километре трассы Р-132 Золотое Кольцо под Тулой. Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. После чего обе машины оказались в кювете.
По данным полиции, водитель большегруза находился в трезвом состоянии. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.