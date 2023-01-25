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Белый дом: Байден провел переговоры с европейскими коллегами по поводу помощи Украине

Политика
Белый дом: Байден провел переговоры с европейскими коллегами по поводу помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел телефонные переговоры со своими коллегами из европейских государств. Ключевой темой диалога стала поддержка киевского режима, рассказали в Белом доме.

Помощь украинскому правительству вместе с управленцем США обсудил лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Германии Олаф Шольц, главы Правительств Италии Джорджа Мелони и Соединенного Королевства Риши Сунак. Разговор прошел утром в среду, 25 января.

Прежде стало известно, что Шольц во вторник принял решение передать украинской армии боевые машины Leopard 2. Такой информацией ранее поделился немецкий журнал Spiegel.
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