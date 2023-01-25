Квартиру Высоцкого в Большом каретном переулке Москвы будут сдавать в аренду

Высоцкий проживал в квартире в Большом каретном переулке Москвы в 1949-1955 годах. Об этом свидетельствует табличка на фасаде дома. Предприниматель из Екатеринбурга решил выкупить квартиру поэта и построить на недвижимости бизнес.