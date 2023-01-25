Квартиру Высоцкого в Большом каретном переулке Москвы будут сдавать в аренду

Столичную недвижимость поэта Владимира Высоцкого выкупил предприниматель. Теперь бизнесмен собирается сдавать квартиру в посуточную аренду.
Высоцкий проживал в квартире в Большом каретном переулке Москвы в 1949-1955 годах. Об этом свидетельствует табличка на фасаде дома. Предприниматель из Екатеринбурга решил выкупить квартиру поэта и построить на недвижимости бизнес.
Как сообщает Пятый канал, постоянно в квартире проживать никто не будет. Поклонники творчества Высоцкого смогут прикоснуться к истории легендарного барда. За сутки проживания в квартире придется заплатить 20 тысяч рублей, пишет «Дни.ру».