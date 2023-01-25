Власти Колумбии отказались передавать Украине советское вооружение

Вашингтон и Богота провели обсуждение возможной передачи Киеву советского оружия, которое находится на вооружении колумбийской армии. Об этом сообщает президент страны Густаво Петро.
Он отметил, что Богота отказалась отправлять свое вооружение на Украину, так как данная техника находится в очень плохом состоянии и никак технически не обслуживается. Кроме этого, колумбийский лидер подчеркнул, что страна «не занимает ничью сторону», а выступает исключительно за мир.
«Поэтому ни одна единица российской техники, в каком бы состоянии она ни находилась на нашей территории, не будет использована в этом конфликте»,— констатировал Петро.
Также в ходе саммита Сообщества латиноамериканских и карибских государств президент призвал «не делать ставки» на какую-либо сторону, а требовать мирных переговоров.