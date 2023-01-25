Власти Колумбии отказались передавать Украине советское вооружение

Он отметил, что Богота отказалась отправлять свое вооружение на Украину, так как данная техника находится в очень плохом состоянии и никак технически не обслуживается. Кроме этого, колумбийский лидер подчеркнул, что страна «не занимает ничью сторону», а выступает исключительно за мир.