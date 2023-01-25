Годовая инфляция в России опустилась до 11,49%

Годовой уровень инфляции в России на неделе с 17 по 23 января 2023 года замедлился до 11,49% с 11,57% неделей ранее. Такие данные приведены в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития РФ.
Сдерживающим фактором для ценового роста стало сокращение темпов подорожания в сегменте непродовольственных товаров. Это произошло в основном за счет возобновившегося падения цен на электро- и бытовые приборы, отметили в ведомстве.
На продовольственные товары рост цен ускорился при увеличении темпов удорожания как плодоовощной продукции, так и прочих продуктов питания. В сфере услуг инфляция вновь активизировалась преимущественно за счет повышения цен на туристические услуги (авиабилеты и услуги санаториев), следует из документа.