Глава чешского генштаба заявил о серьезном дефиците новобранцев в армии

По его словам, в 2022 году предполагалось, что армию пополнят 2,2 тысячи человек, но поступили на службу только 269 новобранцев. Сейчас у вооруженных сил аналогичные планы, но статистика показывает, что прирост личного состава будет сокращаться и дальше.