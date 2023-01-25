Глава чешского генштаба заявил о серьезном дефиците новобранцев в армии

Вооруженные силы Чехии столкнулись с проблемой набора новобранцев, заявил глава генштаба Карел Ржегка.
По его словам, в 2022 году предполагалось, что армию пополнят 2,2 тысячи человек, но поступили на службу только 269 новобранцев. Сейчас у вооруженных сил аналогичные планы, но статистика показывает, что прирост личного состава будет сокращаться и дальше.
«Перед чешской армией стоит задача в течение ближайших семи лет увеличить, исходя из поставленных перед нею задач, свой кадровый состав до 30 тысяч человек», — отметил Ржегка.
На этом фоне он предложил отказаться от ряда «бессмысленных мер», вроде гонений на татуировки, из-за которых многие молодые люди не могут поступить на военную службу.