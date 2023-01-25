Художник Николай Пятахин объяснил, почему россияне так подвержены западной пропаганде

В российские музеи и галереи регулярно ходит менее сотой процента населения страны, российские фильмы смотрят менее пяти процентов молодежи, зато 87% всей интернет-аудитории России регулярно просматривают ролики на канале Youtube. Этом видеохостинг не подчиняется законам РФ и ведет активную русофобскую пропаганду во всех темах, от новостей до культуры.