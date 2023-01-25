Художник Николай Пятахин объяснил, почему россияне так подвержены западной пропаганде

Художник, публицист, президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада Евгений Антипов рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» об активной вовлеченности видеохостинга Youtube в информационную войну против РФ. По его словам, он стал рупором западных русофобов, но несмотря на это свободно вещает в РФ.
В российские музеи и галереи регулярно ходит менее сотой процента населения страны, российские фильмы смотрят менее пяти процентов молодежи, зато 87% всей интернет-аудитории России регулярно просматривают ролики на канале Youtube. Этом видеохостинг не подчиняется законам РФ и ведет активную русофобскую пропаганду во всех темах, от новостей до культуры.
Ведущий программы «Культурные явления» Евгений Антипов считает Youtube таким же каналом западной пропаганды, как и Голливуд, который, по его словам, специально снимает фильмы, подрывающие традиционных уклад жизни третьих стран.
«Голливуд вечен, как итальянская мафия. По статистике 20-летней давности, 87% голливудской продукции шло на рынок 3-го мира. Для себя, для американцев у них оставалось только 13%. Значит, Голливуд, американская киноиндустрия это ни что иное, как идеология чистой воды, потому что чего им, американцам, так беспокоиться о странах 3-го мира. Я опираюсь на эту цифру и делаю предположение, что этот Youtube действительно вражеский орден, голос Америки✱ из Вашингтона, который работает на нашу территорию и молодежь», — заявил Антипов в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
Доцент СПбГАСУ (ЛИСИ), художник, педагог Николай Пятахин считает причинами такой подверженности населения России западной пропаганде изъяны в системе образования. По его словам, со времени распада СССР в России перестали людей учить критически воспринимать художественные произведения. Да и отечественные деятели культуры перестали в своих произведения делать акцент на идеологических моментах, отметил художник.
Акцентировать патриотический момент в творчестве, по его словам, перестало быть задачей искусства в РФ. Хотя сам художник считает для себя эту тему близкой, поэтому в его произведения появляются эпизоды и герои времен Великой Отечественной войны.
«Была идея такая — пропустить через себя чувство боя, защиты, борьбы за семью, за покой семьи и родины. И это чувство мной было пропущено», — рассказал Николай Пятахин.
То, что Запад использует искусство как элемент пропаганды или информационной войны, художник считает подрывом устоев свободного творчества. «Делать такие чисто эмоциональные вещи: я против войны и прочие страшилки — это не в задаче искусства, в общем-то», — отметил Николай Пятахин.
Художник сочувствует тем творческим людям, которые подключаются к пропагандистским программам врагов России. По его словам, законы творчества таковы, что в истории остаются те художники, которые работали на объединении людей, а не на разделение.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами