Видеоролики с шимпанзе и бонобо помогли ученым сделать неожиданное открытие о людях

Люди могли сохранить понимание жестовой системы общения человекообразных обезьян. К такому выводу пришли шотландские ученые. Их исследование опубликовано в журнале PLOS Biology.
Ученые проверили понимание людьми десяти самых распространенных жестов, которые используют шимпанзе и бонобо. Для этого им показали 20 видеороликов и предложили выбрать значение жеста из четырех возможных вариантов. Участники называли верные ответы в 50% случаев.
Исследователи пришли к выводу, что люди способны понимать жесты человекообразных обезьян, поскольку те входят в «эволюционно древний общий словарь», пишет Planet Today.