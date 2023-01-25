Видеоролики с шимпанзе и бонобо помогли ученым сделать неожиданное открытие о людях

Ученые проверили понимание людьми десяти самых распространенных жестов, которые используют шимпанзе и бонобо. Для этого им показали 20 видеороликов и предложили выбрать значение жеста из четырех возможных вариантов. Участники называли верные ответы в 50% случаев.