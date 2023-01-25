Акция протеста прошла у здания ЦБ Ирака из-за обвала национальной валюты

Несмотря на усиленное присутствие сил безопасности, протестующие — в основном молодые люди — собрались в центре Багдада, чтобы выразить обеспокоенность по поводу ослабления курса динара, приведшего к росту цен на товары. Многие митингующие держали в руках иракский флаг и транспаранты с лозунгами, один из которых гласил: «Политики — это те, кто прикрывает финансовую коррупцию в банках».