Акция протеста прошла у здания ЦБ Ирака из-за обвала национальной валюты

Сотни демонстрантов собрались возле Центрального банка Ирака, требуя от правительства принять меры по стабилизации обесценивающейся местной валюты, сообщает агентство The Associated Press.
Несмотря на усиленное присутствие сил безопасности, протестующие — в основном молодые люди — собрались в центре Багдада, чтобы выразить обеспокоенность по поводу ослабления курса динара, приведшего к росту цен на товары. Многие митингующие держали в руках иракский флаг и транспаранты с лозунгами, один из которых гласил: «Политики — это те, кто прикрывает финансовую коррупцию в банках».
Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа ас-Судани 23 января принял отставку главы ЦБ страны Мустафы Галеба Мухифа на фоне непрекращающегося падения курса динара. И.о. руководителя Центробанка стал Мухсен аль-Аллак.
На прошлой неделе динар обновил исторический минимум, упав до отметки 1670 за доллар. Иракская валюта потеряла почти 7% своей стоимости с середины ноября. При этом официальный курс динара составляет 1470 динаров за доллар.
Девальвация динара, по-видимому, связана с новогодними праздниками, закрытием банков, а также давлением и ужесточением ограничений со стороны Вашингтона. Соединенные Штаты контролируют приток долларов в Ирак, поскольку иностранные резервы республики хранятся в Федеральной резервной системе (ФРС). С середины прошлого года американцы предприняли ряд мер в отношении Багдада, среди которых внесение в санкционный список ряда иракских банков, работающих в основном с Ираном.
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн 20 января сообщил агентству Rudaw, что делегация его страны посетит Вашингтон в начале февраля, чтобы обсудить колебания обменного курса с официальными лицами США.
В декабре 2020 года Центральный банк Ирака объявил о девальвации национальной валюты. Решение было вызвано кризисом ликвидности, низкими ценами на нефть и экономическими трудностями, связанными с пандемией COVID-19. Обесценивание динара сильно ударило по гражданам, которые получают зарплату не в долларах, а динарах.