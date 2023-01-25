Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о возможном росте экономики страны на 0,2% в 2023 году

В 2022 году экономика страны выросла на 1,9%, что помогло избежать рецессии, хотя в третьем и четвертом кварталах экономический спад чуть было не начался. ВВП страны вырос на 0,3%, хотя прогнозы экспертов и ведомств страны сообщали о потенциальном отрицательном показателе.