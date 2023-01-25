Певица Монеточка сообщила об отмене концертов в России

Монеточка ранее осудила специальную операцию России на Украине. В настоящее время она вместе с семьей живет за границей, где регулярно критикует родину. От артистки уже отвернулась львиная доля фанатов, а также коллеги, которые осудили ее за решение ругать государство, давшее ей неплохой заработок и славу.