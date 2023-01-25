Певица Монеточка сообщила об отмене концертов в России

Певица и композитор Монеточка (признана иностранным агентом на территории РФ) объявила об отмене концертов в России. Новость она сообщила поклонникам в социальных сетях.
Исполнительница хита «Каждый раз» должна была выступить в Самаре, Казани, Уфе, Екатеринбурге и Новосибирске. Однако этим концертам не суждено состояться.
«Важная новость для тех, кто покупал билеты на российские концерты. Теперь их официальный статус не «перенос», а «отмена»», — написала она.
Монеточка ранее осудила специальную операцию России на Украине. В настоящее время она вместе с семьей живет за границей, где регулярно критикует родину. От артистки уже отвернулась львиная доля фанатов, а также коллеги, которые осудили ее за решение ругать государство, давшее ей неплохой заработок и славу.