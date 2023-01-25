В Минкульте не ожидали, что «Чебурашка» станет самым кассовым фильмом в России

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта России Дмитрий Давиденко ответил на вопросы корреспондента ФАН о фильме «Чебурашка», который стал самым кассовым в истории российского кинематографа, а также рассказал про кино, которое собираются снимать на тему СВО.
«Безусловно, на уровне сценария было уже понятно, что этот фильм выйдет зрительским и, возможно, успешным. Другой вопрос, что, конечно, мы не ожидали, что этот фильм будет самым кассовым в истории российского кино. И сейчас, анализируя фильм, мы понимаем, что в нем есть все составляющие для большого успеха. И самое главное то, что наши компьютерные дизайнеры научились рисовать красиво, достойно и конкурентно способно. "Чебурашка" получился невероятно милым, трогательным и это залог успеха, в том числе»
Отвечая на вопрос о будущих фильмах, которые позже выйдут в прокат, Давиденко назвал драму Лебедева «Нюрнберг», сказку «По щучьему велению» и ремейк «Гостьи из будущего»:
«Производство проектов занимает долгое время. Конечно, мы понимаем, что сегодня для кинотеатров необходим контент, и коллеги пытаются сделать проекты как можно быстрее, но из того, что я могу назвать, это такие большие проекты как драма Лебедева "Нюрнберг", сказка "По щучьему велению" и ремейк всеми любимого фильма "Гостья из будущего", который называется "Сто лет тому назад"».
По словам Давиденко, зрители, скорее всего, ищут в старых фильмах доброе и минувшее, однако главное, которое было заложено в прошлом для предыдущего поколения и нового.
«Больше всего в кинотеатры приходили взрослые. Наверное, это фильм для взрослых, но которые приведут своих детей», — сказал Давиденко.
По его словам, в России готовятся фильмы про СВО. В стране, как сказал Давиденко, уделяют особое внимание данной теме. Кино будут снимать максимально качественно, потому что тема очень важная, сказал Давиденко.
Отвечая на вопрос об уехавших из страны граждан, Давиденко сказал, что нужно сосредоточиться на тех, кто остался в России.