Тысячи треков, игры и монетки: чем порадовал ЯRUS своих пользователей в 2022 году

70 млн монеток получили от приложения ЯRUS 600 тысяч пользователей, из которых они раздали друг другу 12,3 млн. Уникальный сервис монетизации привлек на платформу много новых авторов. Каждый день блогеры получают по 5 монеток за активные действия. Более 61 тысячи пользователей перечислили свои монетки в пользу социально значимых проектов. Самые крупные получатели донатов — приюты для животных. Один из них ежемесячно получает в качестве пожертвований более 100 тысяч монеток. Количество подобных проектов в соцсети ЯRUS постоянно растет.