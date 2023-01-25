Тысячи треков, игры и монетки: чем порадовал ЯRUS своих пользователей в 2022 году

Поддержка независимых музыкантов, монетизация пользовательского контента, донаты любимым блогерам и обновленная веб-версия – ЯRUS за 2022 год прирос не только пользователями. Приложения развивается, становясь более удобным, сохраняя присущую соцсети «ламповую» атмосферу. Изучим, что изменили и в чем прибавили разработчики платформы, сделав ЯRUS комфортнее для пользователей.
Сервис ЯRUS.Музыка
Более 7,5 тысячи музыкальных альбомов с 27 тысячами треков различных жанров — от неоклассики и народных песен до рэпа, хип-хопа и электронной музыки — загрузили в новый сервис три тысячи авторов. За 3,2 млн посещений песни из каталога прослушали 12,6 млн раз. Проект ЯRUS.Музыка призван поддержать независимых, самобытных и малоизвестных исполнителей.
«Мы реализовали несколько важных изменений и функций: связали профиль артиста со страничкой в ЯRUS, сделали гибкую ротацию, прикрепление треков из каталога ЯRUS.Музыки к постам. Запустили ЯRUS.Музыку на веб-версии соцсети, сделали редизайн и оптимизировали личный кабинет музыканта», — говорит Кирилл Устинов, менеджер проекта ЯRUS.Музыка.
Отдельным разделом в сервисе стали «Сказки от блогеров». Старт проекту дал основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин. В челлендже участвовали сотрудники и блогеры платформы, в том числе многие известные россияне, среди которых актеры, режиссеры, музыканты, политики, путешественники.
Сервис монеток и донаты
70 млн монеток получили от приложения ЯRUS 600 тысяч пользователей, из которых они раздали друг другу 12,3 млн. Уникальный сервис монетизации привлек на платформу много новых авторов. Каждый день блогеры получают по 5 монеток за активные действия. Более 61 тысячи пользователей перечислили свои монетки в пользу социально значимых проектов. Самые крупные получатели донатов — приюты для животных. Один из них ежемесячно получает в качестве пожертвований более 100 тысяч монеток. Количество подобных проектов в соцсети ЯRUS постоянно растет.
«Такой системы, где читатели могут поддерживать авторов напрямую, без дополнительной комиссии сторонним сервисам, в социальных сетях нет. Это простой и удобный способ выразить свою признательность любимым блогерам или помочь доброму делу», — объясняет Алексей Иванов, ведущий менеджер продукта ЯRUS.
Мини-приложения
Вместе с функциональными обновлениями ЯRUS активно развивает сервис мини-приложений. Сейчас в приложении доступны четыре игры: «Сундук удачи», где пользователи могут получить дополнительные монетки, логическая игра «5БУКВ», рулетка предсказаний «Магический шар» и увлекательное квест-приключение «Школа волшебства».
Мини-приложения создаются как собственными, так и сторонними разработчиками.
«Мы — открытая площадка, поэтому хотим предоставить внешним разработчикам доступ к нашей девятимиллионной аудитории, чтобы совместными усилиями создавать дополнительные полезные сервисы для пользователей. Поэтому мы приглашаем разработчиков интернет-приложений и игр опубликовать свои проекты в социальной сети ЯRUS», — говорит Данил Григорьев, заместитель директора по маркетингу социальной сети ЯRUS.
В кабинете для внешних разработчиков будет размещена детальная инструкция, как загрузить, протестировать, направить на модерацию и опубликовать свое приложение. Уже сейчас ЯRUS проводит предварительный сбор заявок от разработчиков. Информацию можно получить по ссылке miniapp.yarus.ru.
ЯRUS на персональных компьютерах
Минимализм и удобство для пользователя. Разработчики представили обновленную веб-версию платформы, добавив 14 новых функций и разделов. Теперь версия для владельцев ПК и ноутбуков практически ничем не отличается от мобильного приложения. Изменения коснулись пользовательского контента, личного профиля и разделов сайта.
«Мы стараемся сделать взаимодействие пользователя с нашим продуктом максимально удобным, вне зависимости от платформы. Поэтому веб-версия уже практически не уступает по функционалу мобильным клиентам, а в скором времени планируется реализовать все возможности и в десктопном формате», — комментирует обновления Наталья Корнеева, заместитель директора по операционной части социальной сети ЯRUS.
PR и реклама
Порядка 10 000 упоминаний за прошлый год. ЯRUS входит в число самых цитируемых социальных сетей в средствах массовой информации. Специальные репортажи и рекламные ролики о новой социальной сети выходили на телеканалах Россия-24, СТС, «Пятница», «78», «Санкт-Петербург». Руководство ЯRUS поделилось с аудиторией телеграмм-канала «Соловьев.Live» и радиостанции «Комсомольская правда» своим видением ситуации в российской IT-индустрии и возможностью предоставить россиянам альтернативу зарубежным соцсетям и видеохостингам.
«Мы постарались дать средствам массовой информации много поводов, чтобы рассказать про новую российскую социальную сеть. Приятно, что нас не обошли вниманием грамотными и профессиональными статьями о важных этапах становления ЯRUS», — говорит Дмитрий Набиджанов, директор по маркетингу социальной сети ЯRUS.
Кроме того, в прошлом году в СМИ широко обсуждался уникальный эксперимент ЯRUS, вскрывший нежелание региональных властей содействовать развитию отечественных социальных сетей. Несколько тысяч писем направлены чиновникам и депутатам со всех регионов страны с предложением присоединиться к соцсети ЯRUS. Это возможность вести открытый и честный диалог со своими избирателями.
Однако подавляющее большинство представителей региональных властей равнодушно отнеслись к российскому IT-стартапу. Более того, многие из них официально признались, что продолжают вести аккаунты в запрещенных зарубежных социальных сетях, признанных в России экстремистскими, и менять их на отечественный сервис не планируют.