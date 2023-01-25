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Баранец объяснил нервную реакцию США на маневры фрегата «Адмирал Горшков» в Атлантике

Армия
Баранец объяснил нервную реакцию США на маневры фрегата «Адмирал Горшков» в Атлантике

Американское военное сообщество с особым вниманием следит за действиями фрегата «Адмирал Горшков» в Атлантическом океане, и на то есть веские причины, заявил обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

В комментарии для iReactor он отметил, что нервная реакция Соединенных Штатов связана с оснащением российского боевого корабля, который укомплектован не только самым современным оборудованием, но и новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», с которым не справится ни одна система ПВО.

«Естественно, он по характеру своих вооружений не мог не вызвать интереса западной прессы, как политиков, так и аналитиков. Они бдительнейшим образом следят за поведением нашего боевого корабля», — рассказал собеседник журналистов.

При этом Виктор Баранец отметил, что маневры фрегата ВМФ РФ проходят в чувствительной для США зоне.
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