Баранец объяснил нервную реакцию США на маневры фрегата «Адмирал Горшков» в Атлантике

В комментарии для iReactor он отметил, что нервная реакция Соединенных Штатов связана с оснащением российского боевого корабля, который укомплектован не только самым современным оборудованием, но и новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», с которым не справится ни одна система ПВО.