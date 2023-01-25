ДТП с девятью погибшими в Тульской области могло произойти из-за отказа тормозов у автобуса

ДТП с девятью погибшими под Тулой произошло, по предварительным данным, из-за отказа тормозов у автобуса, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Авария произошла на 734-м километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» Ленинского района городского округа Тулы. На трассе столкнулись автобус и грузовик.
Девять пассажиров первой машины погибли на месте, водитель фуры не пострадал. Собеседник агентства сообщил, что, предположительно, в автокатастрофе погибли прибалты, которые приехали на заработки.