Прокуратура Нидерландов 8 февраля объявит новые результаты расследования дела MH17

В июле 2014 года лайнер разбился в Донецкой области, жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. В созданную для расследования Совместную следственную группу вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Результаты их работы вызывают недоверие у российских официальных лиц. В МИД РФ заявили, что пренебрежение голландского суда к принципам беспристрастного правосудия наносит серьезный репетиционный удар по всей судебной системе европейского государства.