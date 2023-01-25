Прокуратура Нидерландов 8 февраля объявит новые результаты расследования дела MH17

Представители прокуратуры Нидерландов и Совместной следственной группы проведут пресс-конференцию для родственников погибших при крушении пассажирского «боинга» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур. Мероприятие состоится 8 февраля, сообщает голландская полиция.
В июле 2014 года лайнер разбился в Донецкой области, жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. В созданную для расследования Совместную следственную группу вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Результаты их работы вызывают недоверие у российских официальных лиц. В МИД РФ заявили, что пренебрежение голландского суда к принципам беспристрастного правосудия наносит серьезный репетиционный удар по всей судебной системе европейского государства.
Ранее телеканал «360» сообщал, что новые итоги расследования дела о крушении MH17 будут касаться личностей членов экипажа ЗРК «Бук», из которого был сбит самолет.