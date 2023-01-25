Американский политик Барака обрушился на Блинкена после негативных слов о Путине

По его словам, не стоит бросаться обвинениями в сторону Москвы в то время, как Вашингтон повинен в применении насилия в отношении других народов и государств. Более того, политик напомнил, что США и Европейский союз целенаправленно использовали Минские соглашения, чтобы подготовить украинцев к противостоянию.