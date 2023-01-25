Американский политик Барака обрушился на Блинкена после негативных слов о Путине

Американский госсекретарь Энтони Блинкен предпринял ппоытку переложить ответственность за украинский конфликт на Россию. Бывший кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака раскритиковал власти за подобное поведение.
По его словам, не стоит бросаться обвинениями в сторону Москвы в то время, как Вашингтон повинен в применении насилия в отношении других народов и государств. Более того, политик напомнил, что США и Европейский союз целенаправленно использовали Минские соглашения, чтобы подготовить украинцев к противостоянию.
«Украина — это "пушечное мясо" для американских элит, которое нужно для реализации их геополитических амбиций», — пролил свет на ситуацию Барака на своей странице в социальной сети Twitter.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден намерен выступить с речью в Белом доме, посвященной помощи Украине. Об этом заявили в администрации главы государства.