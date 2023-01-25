Актер Оскар Кучера заработал 250 тысяч рублей на рекламе благодаря интервью Юрию Дудю

Российский актер, музыкант и телеведущий Оскар Кучера дал интервью журналисту Юрию Дудю✱ (признан в РФ иноагентом) для его YouTube-канала. Вызванный этим видео резонанс позволил звезде заработать на рекламе 250 тысяч рублей.
Ролик успели посмотреть более 18 млн раз. Сразу после его публикации активность в Telegram-канале Кучеры начала стремительно расти. Так, за неделю его аудитория увеличилась более чем на 16 тысяч фолловеров.
Вскоре в ленте телеведущего начали появляться рекламные материалы. Как пишет «СтарХит», за неделю ему удалось заработать не менее 253 тысяч рублей.
Сам Кучера на этом видеоролике предстал перед зрителями явным патриотом. Дудь же всячески пытался загнать его в угол каверзными вопросами о кризисе на Украине, передает Utro.ru.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами