Мосгорсуд оставил под арестом главного автоподставщика страны Афанасьева

Московский городской суд оставил под арестом главного автоподставщика страны Евгения Афанасьева. Мужчину на Bentley обвиняют в серии мошенничеств.
По версии силовиков, Афанасьев нарочно подстраивал аварии на своей иномарки для нечестного заработка денег. Уголовное дело возбудили после нескольких ДТП. Жертвами происшествий по вине россиянина стали водители корпоративных грузовиков.
Последнюю аварию мужчина устроил 23 декабря 2022 года на Перовской улице в Москве. Ранее на этом же месте он спровоцировал три ДТП.