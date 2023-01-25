СК на транспорте проводит проверку по факту протечки судна «Сахалин-10» в Хабаровском крае

В результате ЧП никто не пострадал. В настоящий момент течь устранена, экипаж парома пробоин корпуса не обнаружил. СК РФ на транспорте организовал по факту случившегося доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»). Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента с кораблем «Сахалин-10».