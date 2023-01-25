Невролог Шиндряева связала сонливость с риском развития онкологии

Сонливость может быть признаком серьезных нарушений в организме, рассказала врач-невролог Наталья Шиндряева.
По ее словам, гиперсомния не всегда является проявлением хронической усталости. При возникновении этого симптома лучше не игнорировать его и сразу обратиться к эндокринологу. Специалист назначит ряд анализов для выявления причин повышенной сонливости.
Шиндряева отметила, что постоянное желание заснуть может указывать на проблемы с щитовидной железой и другими гормональными нарушениями организма. Также причиной гиперсомнии могут быть железодефицитная анемия и развитие онкологии, пишет «Газета.Ru».