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Матч за Суперкубок УЕФА официально перенесли из Казани

Спорт
Матч за Суперкубок УЕФА официально перенесли из Казани

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о переносе матча за Суперкубок из Казани.

Руководство УЕФА 25 января приняло решение о переносе матча за Суперкубок из Казани в греческие Афины. Об этом сообщила пресс-служба организации. В РФС пока не комментировали решение о переносе матча за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют мадридский «Реал» и франкфуртский «Айнтрахт».

Российские клубы и сборные временно отстранены от участия в международных турнирах. Это решение связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине. Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является мадридский «Реал».
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