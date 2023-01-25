Матч за Суперкубок УЕФА официально перенесли из Казани

Руководство УЕФА 25 января приняло решение о переносе матча за Суперкубок из Казани в греческие Афины. Об этом сообщила пресс-служба организации. В РФС пока не комментировали решение о переносе матча за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют мадридский «Реал» и франкфуртский «Айнтрахт».