США и Германия договорились отправить танки Киеву

По информации СNN, объявление администрации Байдена об отправке танков американского производства M1 Abrams может быть сделано уже на этой неделе. США находятся на завершающем этапе подготовки планов по отправке примерно 30 танков. Сроки фактической доставки Abrams неясны, и обычно требуется несколько месяцев, чтобы научить войска эффективно использовать их.