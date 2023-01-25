США и Германия договорились отправить танки Киеву

Вашингтон, 25 января. США и Германия приняли решение поставить Киеву свои танки M1 Abrams и Leopard 2 после долгих разногласий, угрожавших рассорить союзников. Об этом сообщают СМИ.
По информации СNN, объявление администрации Байдена об отправке танков американского производства M1 Abrams может быть сделано уже на этой неделе. США находятся на завершающем этапе подготовки планов по отправке примерно 30 танков. Сроки фактической доставки Abrams неясны, и обычно требуется несколько месяцев, чтобы научить войска эффективно использовать их.
По словам одного из официальных лиц, США также поставят на Украину небольшое количество эвакуационных машин для помощи в ремонте и обслуживании танков на поле боя.
Анонимные источники Bloomberg сообщили, что Германия отправит 14 Leopard 2 A6. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что передаст Leopard 2 Киеву только после отправки США своих Abrams, чтобы не стать первой страной, поставляющей тяжелые вооружения.
Отправка танков позволит западным странам избежать раскола, который угрожал подорвать их единство. Украина, Польша и другие государства надеялись, что Германия объявит о передаче своих танков на встрече министров обороны в рамках «Рамштайн-8», но Шольц отказался сделать это.
Администрация Байдена никогда полностью не исключала возможность поставки американских боевых машин, но официальные лица США на прошлой неделе публично заявили, что сейчас неподходящее время для отправки 70-тонных танков M1 Abrams, поскольку они являются дорогостоящими и требуют значительного объема работ по их эксплуатации.
«Мы говорили о том, что Abrams — это невероятно мощная, но очень дорогая система в эксплуатации и обслуживании», — заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби.
По информации Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Oryx и заявления правительств, с начала эскалации украинского кризиса западные страны передали Киеву более 4000 единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения.