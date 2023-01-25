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Ученые из НИТУ МИСИС усовершенствовали материал для имплантатов черепа

Общество
Ученые из НИТУ МИСИС усовершенствовали материал для имплантатов черепа

Использовать каркасы для производства имплантатов черепа на основе силиката кальция, который мешает образованию биопленок бактерий, научились сотрудники НИТУ МИСИС.

Как рассказали «Газете.Ru» в вузе, костные каркасы изготовили при помощи 3D-печати на основе двух композитов. Результаты исследования показали, что использованные материалы затрудняли прикрепление микробов к поверхности черепного имплантата.

Авторы исследования рассчитывают, что их разработка пригодится в области хирургии. Они уже готовятся к предварительным испытаниям каркасов. Уточняется, что над доработкой материала для имплантатов трудились не только российские, но и зарубежные ученые.
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