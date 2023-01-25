Российская студентка рассказала Путину о получении угроз во время обучения в Австрии

Австрийское руководство угрожало учащимся вузов из России и призывало их подписать документы с осуждением в адрес действий Москвы на Украине. Об этом рассказала студентка Дарья Семенова.
Напомним, что 25 января президент России Владимир Путин посетил МГУ имени Ломоносова, где провел беседы с московскими студентами. Одной из участниц мероприятия была Семенова. В ходе беседы с политиком девушка рассказала, что во время обучения в австрийском университете столкнулась с сильным давлением и призывами отречься от родины, из-за чего была вынуждена вернуться в Россию.
«Выслали эту бумагу и выбора, по сути, не оставили. На следующий день я получила отказ в визе и отчисление из вуза», — пояснила студентка в разговоре с Life.
Ранее сообщалось, что Путин во время посещения университета в Москве находился без галстука. По мнению эксперта по этикету Татьяны Николевой, такая одежда располагает к искренности.