Российская студентка рассказала Путину о получении угроз во время обучения в Австрии

Напомним, что 25 января президент России Владимир Путин посетил МГУ имени Ломоносова, где провел беседы с московскими студентами. Одной из участниц мероприятия была Семенова. В ходе беседы с политиком девушка рассказала, что во время обучения в австрийском университете столкнулась с сильным давлением и призывами отречься от родины, из-за чего была вынуждена вернуться в Россию.