В Волгограде 15-летний школьник до смерти забил спящую мать молотком и ножом

Волгоградские правоохранители задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в жестоком убийстве матери. По версии следствия, он забил спящую женщину молотком, после чего нанес жертве удар ножом и вызвал полицию, сообщили в СУ СКР по региону.
Окровавленное тело убитой обнаружили в квартире в среду, 25 января. Установлено, что школьник нанес ей по меньшей мере десять ударов в область головы, после чего перерезал матери горло. От полученных травм она скончалась на месте.
После этого юноша позвонил в полицию и заявил, что вернулся домой и нашел мать мертвой. Сейчас с ним работают следователи, возбуждено уголовное дело об убийстве.
Ранее «Царьград» сообщал, что 32-летний закладчик поджог квартиру в Москве и едва не убил мать с младенцем.