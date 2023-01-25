Экономист Беляев: стоимость биткоина может достигнуть 30 тыс. долларов

Стоимость биткоина может увеличиться до 30 тыс. долларов и даже превысить эту отметку, не исключил кандидат экономических наук, экономист Михаил Беляев.
Ранее курс биткоина вырос более чем до 23 тыс. долларов. Несмотря на заявление криптобиржи Genesis о банкротстве, самая известная криптовалюта мира продолжает расти. Это говорит о доверии к биткоину, потому что только на этом строится весь крипторынок, передает слова эксперта «Лента.ру».
К тому же, есть люди, которые купили биткоин по невысокой стоимости и могут продать монеты. А есть и те, кто видит в данной сфере наиболее перспективный финансовый инструмент. По этой причине данная криптовалюта также может продолжить расти в цене.