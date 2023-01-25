Отравившуюся месяц назад уксусом блокадницу до сих пор не похоронили в Петербурге

Пожилую петербурженку, которая почти месяц назад отравилась уксусом и скончалась в больнице, до сих пор не могут похоронить из-за судебно-медицинской экспертизы.
В конце декабря 97-летняя женщина по ошибке выпила уксус, получив серьезный ожог гортани. Ее сын вызвал скорую помощь, после чего она три дня находилась на лечении, два из которых провела в реанимации.
Пенсионерка лежала в медучреждении в крайне тяжелом состоянии: обезвожена, с двусторонней пневмонией и находилась, по словам сына, под каким-то снотворным. Он предположил, что врачи с ней решили не возиться, а просто укололи, и, может быть, даже привязывали.
По словам мужчины, он отправлял мать в больницу в одном состоянии, поскольку она могла передвигаться, а спустя три дня забрал ее уже на инвалидном кресле. Дома петербуржец хотел поставить маму на ноги, но попытки не принесли положительных результатов и пришлось вызывать скорую повторно. Медики установили, что у женщины начался отек мозга. Ее увезли в другую больницу, где в тот же день она скончалась.
Блокадницу не могут похоронить уже месяц, поскольку во время вскрытия в ее организме обнаружили уксус. В связи с этим следственный комитет проводит проверку, пишет 78.ru.
Ситуация с медицинским обслуживанием в Северной столице оставляет желать лучшего. Например, горожане неоднократно жаловались на антисанитарию, полчища тараканов и хамское поведение сотрудников Елизаветинской больницы. Однако губернатор Александр Беглов не принял никаких действенных мер для решения этой острой проблемы.