Отравившуюся месяц назад уксусом блокадницу до сих пор не похоронили в Петербурге

По словам мужчины, он отправлял мать в больницу в одном состоянии, поскольку она могла передвигаться, а спустя три дня забрал ее уже на инвалидном кресле. Дома петербуржец хотел поставить маму на ноги, но попытки не принесли положительных результатов и пришлось вызывать скорую повторно. Медики установили, что у женщины начался отек мозга. Ее увезли в другую больницу, где в тот же день она скончалась.