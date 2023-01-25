«Охладить мозговые центры»: военный аналитик Насонов о миссии фрегата «Адмирал Горшков»

Миссия «Адмирала Горшкова» способна повлиять и на западное общественное мнение, полагает военный эксперт. Это, по мнению Насонова, заключается в том, что лучше со страной, обладающей современным ядерным оружием и средствами его доставки не спорить и наступательные средства вооружений на театр военных действий не поставлять.