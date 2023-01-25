«Охладить мозговые центры»: военный аналитик Насонов о миссии фрегата «Адмирал Горшков»

Учения, проведенные «Адмиралом Горшковым» в Атлантике, имеют большое военно-международное значение. Такую оценку в интервью ФАН дал военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов.
Российский фрегат «Адмирал Горшков» во время дальнего похода в Атлантическом океане отработал процедуру запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщили в российском Минобороны, дополнив, что учения были проведены «способом компьютерного моделирования». Фрегат сымитировал удар по морской надводной цели, находящейся на расстоянии в 900 км.
«Россия в очередной раз подтвердила наличие у себя гиперзвукового оружия, — констатирует Насонов. — И также абсолютно точно подтверждено еще и отсутствие средств борьбы с этим оружием. Наша страна продемонстрировала возможность в кратчайшие сроки нанести точный удар».
По мнению аналитика, нашло подтверждение и то, что «Адмирал Горшков» готов совершать дальние походы, позволяющие приблизиться к странам с недружественной для России политикой.
«Охладить мозговые центры отдельных недружественных стран данный пуск конечно должен, но при этом нужно понимать, что центр принятия решений — округ Вашингтон, — отмечает он. — Все основные страны будут в той или иной интерпретации в том, или ином измерении вторить тем задачам, которые исходят оттуда. И, тем не менее, каждая из этих стран сделает для себя вывод, что недавние действия Германии, которая явно не хотела не только поставлять свои танки Украине, но и запрещала поставлять это оружие другим странам возможно является результатом правильных выводов».
Миссия «Адмирала Горшкова» способна повлиять и на западное общественное мнение, полагает военный эксперт. Это, по мнению Насонова, заключается в том, что лучше со страной, обладающей современным ядерным оружием и средствами его доставки не спорить и наступательные средства вооружений на театр военных действий не поставлять.
«Все время нахождения “Адмирала Горшкова” в мировом океане с ракетами “Циркон” на борту станет временем плохого сна у тех, кто принимает решения, направленные против России, а также временем, когда их средства защиты будут переведены в режим повышенной боевой готовности», — заключает военный аналитик.
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