LETA: ВСУ получили в качестве военной помощи из Латвии боевые электросамокаты

Министерство обороны Латвии передало украинской армии в качестве военной помощи партию боевых электросамокатов, сообщает LETA.
Речь идет о самокате Mosphera. Аппарат был спроектирован и разработан в Латвии. Он предназначен для патрулирования военных баз, полевых аэродромов и государственной границы.
Как утверждается, Mosphera может двигаться не только по асфальту, но и по пересеченной местности. Максимальная грузоподъемность электросамокатов — 200 килограммов.
Кроме того, стало известно, что латвийские военные передали Киеву несколько квадроциклов.