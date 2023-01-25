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LETA: ВСУ получили в качестве военной помощи из Латвии боевые электросамокаты

Армия
LETA: ВСУ получили в качестве военной помощи из Латвии боевые электросамокаты

Министерство обороны Латвии передало украинской армии в качестве военной помощи партию боевых электросамокатов, сообщает LETA.

Речь идет о самокате Mosphera. Аппарат был спроектирован и разработан в Латвии. Он предназначен для патрулирования военных баз, полевых аэродромов и государственной границы.

Как утверждается, Mosphera может двигаться не только по асфальту, но и по пересеченной местности. Максимальная грузоподъемность электросамокатов — 200 килограммов.

Кроме того, стало известно, что латвийские военные передали Киеву несколько квадроциклов.
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