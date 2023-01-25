В Москве полицейского отправили под домашний арест по делу о сексуальном насилии в отделе

Московского полицейского поместили под домашний арест по уголовному делу о сексуальном насилии в отношении девушки, которую правоохранитель задержал за распитие спиртного в общественном месте. Противоправные действия происходили в отделении полиции, пишет Агентство городских новостей «Москва».
По данным СМИ, 4 июля 2022 года россиянку задержали по подозрению в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.20 КоАП РФ («Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах»). Девушку доставили в отделение, где один из сотрудников совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
Под домашним арестом оказался сотрудник патрульно-постовой службы российской столицы. Мужчину задержали 3 января, после чего предъявили ему обвинение по части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).