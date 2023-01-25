Первые фото с места гибели девяти человек в ДТП под Тулой опубликовали в Сети

Появились первые снимки, сделанные на месте жуткого ДТП в Тульской области, где столкнулись микроавтобус и грузовик.
На опубликованном фото можно заметить, что автобус буквально превратился в груду искореженного металла. Что касается второго участник аварии, то большегруз вместе с цистерной опрокинулся.
В среду вечером стало известно о гибели девяти человек в результате ДТП в Тульской области. Причины и обстоятельства трагедии станут известны по итогам проверки.
Ранее два человека пострадали в ДТП с участием маршруток в Москве, писало РИАМО.