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Первые фото с места гибели девяти человек в ДТП под Тулой опубликовали в Сети

Происшествия
Первые фото с места гибели девяти человек в ДТП под Тулой опубликовали в Сети

Появились первые снимки, сделанные на месте жуткого ДТП в Тульской области, где столкнулись микроавтобус и грузовик.

На опубликованном фото можно заметить, что автобус буквально превратился в груду искореженного металла. Что касается второго участник аварии, то большегруз вместе с цистерной опрокинулся.

В среду вечером стало известно о гибели девяти человек в результате ДТП в Тульской области. Причины и обстоятельства трагедии станут известны по итогам проверки.

Ранее два человека пострадали в ДТП с участием маршруток в Москве, писало РИАМО.
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