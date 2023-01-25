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В России стали чаще нанимать на работу сотрудников с избыточной квалификацией

Общество
В России стали чаще нанимать на работу сотрудников с избыточной квалификацией

Людям с высоким уровнем образования стало легче найти работу в России, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

С итогами исследования ознакомилась «Газета.Ru». В нем говорится, что российских работодателей теперь реже смущают слишком высокий уровень образования или чрезмерный опыт работы сотрудников. Таких специалистов наотрез отказывается брать в штат лишь каждый пятый руководитель.

Опрос также показал, что более 50% работодателей берут в штат специалистов с избыточной квалификацией лишь иногда. Число компаний, для которых это вошло в практику, в последнее время выросло на 4%.
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