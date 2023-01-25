Публицист Антипов высказался о тлетворном влиянии YouTube на российскую молодежь

Американский видеохостинг YouTube — это враждебный голос из Вашингтона, который негативно влияет на российскую молодежь. Такое мнение высказал художник, публицист и президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада Евгений Антипов.
В ходе организованной медиацентром «Патриот» конференции он отметил, что YouTube, по некоторым данным, смотрит около 87% молодежи.
«Дело в том, что, по статистике двадцатилетней давности, когда еще никаких YouTube не было, но был зато Голливуд, оказывается, 87% голливудской продукции шло на рынок третьего мира. Для себя, для американцев, у них оставалось только 13%. Значит, Голливуд, американская киноиндустрия, — это не что иное, как идеология чистой воды», — сказал он.
Ранее политолог Рафаэль Ордуханян объяснил, почему YouTube все еще остается доступным для граждан России.