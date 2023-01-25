Политолог Бальбек счел риторику ФРГ демонстрацией покорности Белому дому

Премьер-министр ранее также отметил, что ФРГ не намерена отдавать киевскому режиму своих солдат. Эксперт в ходе разговора с журналистом телеканала RT заявил, что риторика Берлина в последнее время является демонстрацией покорности Соединенным Штатам Америки. Так он раскрыл неудобную для немцев правду о политике властей Германии.