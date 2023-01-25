Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Политолог Бальбек счел риторику ФРГ демонстрацией покорности Белому дому

Политика
Политолог Бальбек счел риторику ФРГ демонстрацией покорности Белому дому

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал отказ главы Правительства Германии Олафа Шольца поставлять боевые самолеты украинскому правительству.

Премьер-министр ранее также отметил, что ФРГ не намерена отдавать киевскому режиму своих солдат. Эксперт в ходе разговора с журналистом телеканала RT заявил, что риторика Берлина в последнее время является демонстрацией покорности Соединенным Штатам Америки. Так он раскрыл неудобную для немцев правду о политике властей Германии.

«Руководство главного экономического локомотива Европы "лижет сапоги" чужакам, которые преследуют свои личные интересы», — таким образом собеседник оценил поведение Правительства ФРГ.

Вероятно, многим гражданам государства стыдно за поступки и решения властей страны, добавил Бальбек. Старого европейского мира больше не существует: теперь им правит Запад во главе с Соединенными Штатами Америки, с сожалением подытожил политолог.
руслан бальбек германия запад
Военкоры ФАН
Лучшие в аду