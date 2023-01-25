Политолог Руслан Бальбек прокомментировал отказ главы Правительства Германии Олафа Шольца поставлять боевые самолеты украинскому правительству.
Премьер-министр ранее также отметил, что ФРГ не намерена отдавать киевскому режиму своих солдат. Эксперт в ходе разговора с журналистом телеканала RT заявил, что риторика Берлина в последнее время является демонстрацией покорности Соединенным Штатам Америки. Так он раскрыл неудобную для немцев правду о политике властей Германии.
«Руководство главного экономического локомотива Европы "лижет сапоги" чужакам, которые преследуют свои личные интересы», — таким образом собеседник оценил поведение Правительства ФРГ.
Вероятно, многим гражданам государства стыдно за поступки и решения властей страны, добавил Бальбек. Старого европейского мира больше не существует: теперь им правит Запад во главе с Соединенными Штатами Америки, с сожалением подытожил политолог.