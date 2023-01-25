«Фальшивое миролюбие»: Диунов раскритиковал власти ФРГ за одобрение поставок танков Leopard 2

Власти Германии демонстрируют удивительно циничное сочетание фальшивого миролюбия и готовности идти на самые крайние меры. Такое заявление сделал кандидат исторических наук, антрополог и публицист Михаил Диунов в беседе с международной редакцией ФАН.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее дал большое интервью агентству Bloomberg. В нем он заявил, что Германия стремится не допустить прямого конфликта России и НАТО. Как отметил Диунов, видимо, в Берлине этого собираются достичь с помощью одобрения отправки Киеву танков «Леопард 2».
«Более того, Шольц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выдвигает мирные предложения, которые должны быть поддержаны. Но что же это за условия мира? Оказывается, просто капитуляция России.
Понятно, что подобные требования неприемлемы и никогда не будут выполнены. Они озвучиваются лишь для того, чтобы надеть на Зеленского маску миротворца и обвинить Москву в нежелании садиться за стол переговоров», — пояснил собеседник ФАН.
Как отметил эксперт, еще летом 2022 года стало очевидно, что любые договоренности с киевскими властями бессмысленны. По словам историка, они не станут соблюдать никаких условий мира и не готовы к иному исходу, кроме поражения России.
«Немецкий канцлер это подтвердил, сообщив: "Чтобы конфликт закончился, российская агрессия должна потерпеть неудачу". Превосходно — сначала говорим о нежелании конфликта, а затем плавно переходим к необходимости капитуляции Москвы.
Воистину, подобные действия Германии лишь заставляют задуматься, а стоит ли вообще прислушиваться к голосам с Запада до те пор, пока они не запросят мира на наших условиях?» — подытожил Михаил Диунов.
Ранее историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России Михаил Смолин заявил ФАН, что руководству Белоруссии никогда не простят поддержку Москвы. По словам эксперта, все предложения о мире — лишь объявление об отсрочке готовящегося военного вызова.