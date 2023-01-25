«Он же ******»: Пригожин емким словом из анекдота про некомпетентного врача-гинеколога описал журналиста «Делового Петербурга»

Предприниматель Евгений Пригожин вспомнил анекдот про молодого и некомпетентного врача-гинеколога после статьи «Делового Петербурга», журналист которого назвал добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине, наемниками.
Таким образом бизнесмен ответил на просьбу издания Live24 прокомментировать материал петербургского СМИ и рассказал, считает ли слово «наемник» оскорбительным.
«Если слово «наемник» говорится с придыханием, то это радует. А если с фырканьем, то будем разбираться. Что касается самих слов, то есть такой анекдот:
Врач-гинеколог устроился на работу в новую больницу. И стал знакомиться со своими коллегами. Ему говорят:
— Это окулист.
Он: «Глазник что ли?"
— Это стоматолог.
— Зубник что ли?
— Это ЛОР.
— Ушник что ли?
На что последний отвечает ему: «Товарищ гинеколог, ведите себя корректнее, я ж вас ******** не называю».
Поэтому, вероятнее всего, тот, кто писал данную статью для издания «Деловой Петербург» и есть «гинеколог», он же ******», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее бизнесмен попросил председателя Госдумы Вячеслава Володина проработать поправки в УК РФ о запрете дискредитации всех участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших заключенных.