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Строители нашли братскую могилу с боеприпасами на территории больницы в Петербурге

Происшествия
Строители нашли братскую могилу с боеприпасами на территории больницы в Петербурге

Рабочие наткнулись на гранату во время реконструкции на территории больницы на Авангардной улице в Петербурге.

Как пишет 78.ru, граната и другие боеприпасы находились в братской могиле, причем давность наступления смерти находящихся там людей не известна

Ранее сообщалось, что строители наткнулись на опасный предмет на прилегающей к больнице на Авангардной улице территории. Прибывшие на место специалисты осмотрели находку и установили, что речь идет о минометной мине калибра 82 мм, которая находится в состоянии коррозии.
боеприпасы граната Авангардная улица
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