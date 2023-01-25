Строители нашли братскую могилу с боеприпасами на территории больницы в Петербурге

Ранее сообщалось, что строители наткнулись на опасный предмет на прилегающей к больнице на Авангардной улице территории. Прибывшие на место специалисты осмотрели находку и установили, что речь идет о минометной мине калибра 82 мм, которая находится в состоянии коррозии.