Сбежавшая из частного дома в Рязани тигрица набросилась на человека

До того, как это произошло, хищник напал на человека. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, пострадавший мужчина бригадой скорой помощи доставлен в реанимационное отделение одной из рязанских больниц, передает сетевое издание «МК в Рязани».