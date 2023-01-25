Сбежавшая из частного дома в Рязани тигрица набросилась на человека

Сегодня, 25 января, из частного дома на окраине Рязани сбежала тигрица по кличке Матильда. Ее нашли и планировали усыпить с помощью специальных дротиков со снотворным.
До того, как это произошло, хищник напал на человека. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, пострадавший мужчина бригадой скорой помощи доставлен в реанимационное отделение одной из рязанских больниц, передает сетевое издание «МК в Рязани».
По словам медиков, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Пациент получает всю необходимую врачебную и медикаментозную помощь, его жизни ничто не угрожает.
Полицейские оцепили территорию, где находился зверь. Сотрудники муниципальной Службы по контролю за безнадзорными животными усыпили тигрицу. После этого хищника вернули в вольер на территории дома, в котором жила тигрица.