Власти Мали помогли более 100 беженцам вернуться в республику

Бамако, 25 января. Министерство Мали по делам соотечественников, проживающих за рубежом, помогло более 100 беженцам вернуться в республику из Нигера.
Самолет со 149 пассажирами приземлился в столичном аэропорту. Борт с репатриантами встретил глава ведомства Альхамду Аг Ильене.
Беженцы вернулись в Мали, так как попали в бедственное положение в Нигере. По словам Ильене, в основном это представители молодежи, которые покинули родину в поисках лучшей жизни.
Однако, попав в другие условия, малийцы не смогли найти средств к существованию и обратились за помощью к властям в Бамако. Правительство выделило отдельный борт, чтобы эвакуировать мигрантов из страны со сложной экономической обстановкой.
Министр добавил, что ведомство продолжит помогать соотечественникам в Нигере. По его словам, всего запланировано пять рейсов, которые до конца февраля эвакуируют еще более 700 человек.
Ранее Правительство Мали передало гуманитарную помощь беженцам, проживающим в соседней республике. Около 600 человек получили продовольственные наборы, товары первой необходимости и медикаменты.