Число жертв вспышки холеры в Малави превысило 1000 человек

Лилонгве, 25 января. Число погибших от вспышки холеры на территории Малави достигло 1002 человек.
Эпидемия острого инфекционного заболевания охватила крупные города страны. По словам министра здравоохранения республики Кхумбизе Чипонда, власти подтвердили 30 тысяч случаев заражения, большинство приходится на жителей столицы.
Глава Минздрава Малави добавил, что взрывной рост количества пациентов напрямую связан с разрешением чиновников посещать школы и публичные места. Кроме того, он отнес к числу причин несвоевременное обращение людей к врачам и недостаточно оперативную работу бригад скорой помощи.
«Вспышки обычно следуют за ритуальными мероприятиями. Тела умерших от холеры зачастую омываются членами семьи, которые затем готовят поминки», — добавил Чипонда.
В настоящее время, несмотря на усилия врачей, эпидемия распространилась на все регионы Малави. По словам медиков, вакцинация, которая состоялась в прошлом году, не гарантирует защиту населения.
Ранее представители Роспотребнадзора предложили властям в Лилонгве помощь в борьбе с холерой. Сотрудники отечественного ведомства готовы предоставить специалистов и вакцины для лечения пациентов.