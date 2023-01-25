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Власти Белгородской области объяснили причину появления Зеленского в эфире

Общество
Власти Белгородской области объяснили причину появления Зеленского в эфире

Обращение президента Украины появилось в телеэфире телеканалов в Белгородской области из-за замены сигнала. Об этом сообщили в правительстве региона.

Там сообщили, что жители Белгородской области увидели обращение украинского президента в среду, 25 января. Это произошло по причине «несанкционированной замены телесигнала».

Благодаря действиями оперативных дежурных был осуществлен переход на прием сигнала с резервного спутника. После этого трансляция продолжилась в штатном режиме. Причины произошедшего устанавливаются, пишет РБК.

Как ранее сообщалось, жителям Крыма, Краснодарского края и Белгородской области показали обращение Зеленского. Его выступление транслировали в эфире ТВ-3, СТС, ТНТ и других каналов.
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