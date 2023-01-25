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Медведев заявил о возрастающем аппетите «никчемных начальничков Малороссии»

Украина
Медведев заявил о возрастающем аппетите «никчемных начальничков Малороссии»

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что «никчемные начальнички Малороссии все время хотят все больше и больше».

Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале. По словам Медведева, они хотят больше танков, машин, орудий.

«Теперь вот какое-то чмо заявило, что им нужны самолеты и… подводные лодки. Ладно, самолеты хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлетных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто. А вот субмарины – это совсем сильно», — подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.

Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря, объяснил он. Тогда украинцам придется сидеть в лодке прямо посреди Днепра, разучивая с музыкальными кураторами бессмертную We all live in a yellow submarine. Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная, подытожил Медведев.
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