Медведев заявил о возрастающем аппетите «никчемных начальничков Малороссии»

Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря, объяснил он. Тогда украинцам придется сидеть в лодке прямо посреди Днепра, разучивая с музыкальными кураторами бессмертную We all live in a yellow submarine. Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная, подытожил Медведев.