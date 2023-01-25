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Путин назвал оккупацией военное присутствие США в Германии

Армия
Путин назвал оккупацией военное присутствие США в Германии

Американский вооруженный контингент в Германии с юридической точки зрения является оккупационным, заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что СССР в свое время «оформил прекращение ее оккупации», но Соединенные Штаты не принимали аналогичных мер.

«Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты — нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории федеративной республики находятся американские оккупационные войска», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что советские войска добровольно покинули территорию Австрии, а Россия, будучи правопреемницей СССР, выступила гарантов австрийской конституции.
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