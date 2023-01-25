Путин назвал оккупацией военное присутствие США в Германии

Американский вооруженный контингент в Германии с юридической точки зрения является оккупационным, заявил президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что СССР в свое время «оформил прекращение ее оккупации», но Соединенные Штаты не принимали аналогичных мер.
«Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты — нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории федеративной республики находятся американские оккупационные войска», — сказал российский лидер.
Путин также отметил, что советские войска добровольно покинули территорию Австрии, а Россия, будучи правопреемницей СССР, выступила гарантов австрийской конституции.