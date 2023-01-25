В Петербурге раскрыли убийство мужчины в Купчино спустя 28 лет

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга раскрыли убийство мужчины, произошедшее в марте 1995 года. Спустя 28 лет стали известны подробности жестокой расправы в Купчино, сообщает «Подмосковье сегодня».
Трагедия произошла в одном из жилых домов на проспекте Славы. Тогда в квартире нашли труп 26-летнего гражданина с огнестрельными ранениями, но раскрыть уголовное дело по горячим следам не удалось.
Почти через 30 лет правоохранители выяснили, что к убийству были причастны двое — один злоумышленник позвонил в дверь, чтобы владелец жилья ее открыл, а второй затем ворвался внутрь и застрелил местного жителя.
Душегуба уже нет в живых — он умер 20 лет назад. Его подельник находится под подпиской о невыезде. При этом последний был дважды судим за хулиганство — в 1972 и 1981 годах.