Экс-чемпиона UFC Макгрегора обвиняют в нападении на женщину

Жительница Ирландии подала в суд на ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, обвинив его в избиении. Об этом информирует UltimaHora. По данным источника, инцидент произошел летом прошлого года, когда Макгрегор праздновал день рождения на Ибице. Ирландка сообщила, что именитый спортсмен ударил ее ногой и кулаком, после чего грозился утопить. Макгрегор пока не комментировал обвинения в свой адрес.