Эксперт по этикету Николаева озвучила главную причину отсутствия галстука у Путина в МГУ

Российский президент Владимир Путин посетил Московский государственный университет в непривычном для многих внешнем виде. Эксперт по этикету Татьяна Николаева на пальцах объяснила истинную причину необычного образа главы РФ.
Напомним, что 25 января в стране празднуется День студента. В честь этого праздника российский лидер приехал в МГУ и пообщался с учащимися учебного заведения. Однако Путин не надел важную для его повседневного образа деталь — галстук, отметила Николаева. Это связано с тем, что отсутствие этого предмета гардероба располагает к более легкому и неформальному общению, подчеркнула она.
«Такая форма одежды очень хорошо подходит: она никого не напрягает, располагает к искренности», – с уверенностью заявила специалист.
Путин приехал в МГУ не как глава РФ, а как лидер страны, который интересуется увлечениями молодого поколения, добавил она. Российский президент хотел, чтобы студенты в ходе беседы чувствовали себя свободно и не стеснялись, подытожила Николаева.