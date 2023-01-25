Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эксперт по этикету Николаева озвучила главную причину отсутствия галстука у Путина в МГУ

Политика
Эксперт по этикету Николаева озвучила главную причину отсутствия галстука у Путина в МГУ

Российский президент Владимир Путин посетил Московский государственный университет в непривычном для многих внешнем виде. Эксперт по этикету Татьяна Николаева на пальцах объяснила истинную причину необычного образа главы РФ.

Напомним, что 25 января в стране празднуется День студента. В честь этого праздника российский лидер приехал в МГУ и пообщался с учащимися учебного заведения. Однако Путин не надел важную для его повседневного образа деталь — галстук, отметила Николаева. Это связано с тем, что отсутствие этого предмета гардероба располагает к более легкому и неформальному общению, подчеркнула она.

«Такая форма одежды очень хорошо подходит: она никого не напрягает, располагает к искренности», – с уверенностью заявила специалист.

Путин приехал в МГУ не как глава РФ, а как лидер страны, который интересуется увлечениями молодого поколения, добавил она. Российский президент хотел, чтобы студенты в ходе беседы чувствовали себя свободно и не стеснялись, подытожила Николаева.
путин россия день студента
Военкоры ФАН
Лучшие в аду