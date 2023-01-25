Эксперт по этикету Николаева озвучила главную причину отсутствия галстука у Путина в МГУ

Напомним, что 25 января в стране празднуется День студента. В честь этого праздника российский лидер приехал в МГУ и пообщался с учащимися учебного заведения. Однако Путин не надел важную для его повседневного образа деталь — галстук, отметила Николаева. Это связано с тем, что отсутствие этого предмета гардероба располагает к более легкому и неформальному общению, подчеркнула она.