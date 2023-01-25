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Грузовые платформы с танками Leopard были замечены вблизи столицы Финляндии

Армия
Грузовые платформы с танками Leopard были замечены вблизи столицы Финляндии

Несколько танков Leopard немецкого производства были замечены вблизи Хельсинки на автомобильных грузовых платформах.

Видео с бронетехникой, снятое очевидцами, распространилось в Сети. На записи видно три танка. При этом представитель Вооруженных сил Финляндии Мэри Леппянен объяснила переброску техники проведением учений.

«Это своего рода учения, которые проводятся в это время года, в которых задействована бронетехника, и поэтому они были перемещены сюда, в этот район», — сказала Леппянен в комментарии для Ilta-Lehti.

Ранее сообщалось, что Германия разрешила западным странам передавать немецкие танки Leopard 2 украинской армии.
финляндия Вооружение хельсинки
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