Грузовые платформы с танками Leopard были замечены вблизи столицы Финляндии

Несколько танков Leopard немецкого производства были замечены вблизи Хельсинки на автомобильных грузовых платформах.
Видео с бронетехникой, снятое очевидцами, распространилось в Сети. На записи видно три танка. При этом представитель Вооруженных сил Финляндии Мэри Леппянен объяснила переброску техники проведением учений.
«Это своего рода учения, которые проводятся в это время года, в которых задействована бронетехника, и поэтому они были перемещены сюда, в этот район», — сказала Леппянен в комментарии для Ilta-Lehti.
Ранее сообщалось, что Германия разрешила западным странам передавать немецкие танки Leopard 2 украинской армии.