В Краснодарском крае велосипедист провалился под лед и погиб

Житель Тихорецкого района Краснодарского края погиб, провалившись под лед водоема при попытке пересечь его на велосипеде. Как рассказали в пресс-службе отряда «Кубань-СПАС», поиски пропавшего продолжались два дня.
«С 23 по 24 января спасатели Тихорецкого отряда осуществляли поиск утонувшего мужчины на водоеме. В первый день поиски результатов не принесли», — отмечается в сообщении волонетров.
На второй день к поискам подключились водолазы и лодка «Фортуна-С». В итоге тело погибшего обнаружили на глубине почти 3 метра. Там же нашли и велосипед, на котором мужчина пытался пересечь водоем по льду.